فضل شاكر يُهنئ جمهوره بعيد الفطر في رسالة جديدة

وجه ملك الإحساس الفنان فضل شاكر بطاقة معايدة لجمهوره العربي بمناسبة عيد الفطر السعيد وجاء في الرسالة " الله يتقبل منكم يا رب وعيدكم مبارك وينعاد عليكم بالخير وبالصحة والبركة ، وان شاء الله الأيام الجايه بتكون أحلى من الأيام إلي مرت اشتقتلكم كثير مع تحياتي فضل شاكر
من جهة أخرى، يعمل الفريق الفني لملك الإحساس الفنان فضل شاكر على انجاز 6 أعمال غنائية سينجل والتي ستبصر النور قريبا من العام 2020، وسيرافق أطلاق الأعمال حملة إعلامية كبيرة .
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