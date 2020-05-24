بوسي تؤكّد أنها تفتقد إبنها وأسرتها في فترة الحجر المنزلي

حلت المطربة الشعبية بوسي ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر" الذي تقدمه إيناس سلامة الشواف عبر إذاعة إنرجي، وأوضحت بوسي أنها تفتقد ابنها وأسرتها في فترة الحجر المنزلي، نظرا لكونها خارج مصر ولا تستطيع العودة بسبب حظر الطيران بين الدول، مضيفة: "ده مأثر على نفسيتي جامد".

تابعت: "نفسي الناس تتعظ من الظروف الحالية لأن في ناس كتير ناسية ربنا.. لو في حد ظالم حد ياريت الظروف دي تخليه يعيد تفكيره".

وعن أول شيء ستفعله عقب انتهاء الحظر، قالت بوسي: "هرجع مصر أول ما الطيران يفتح عشان أشوف بني وأختي والحاجات اللي عطلانة في شغلي".

ويشهد البرنامج في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

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