شكرا لقرائتكم خبر عن اختارى صح.. رضوى الشربينى تنصح البنات للاقتداء بـ"غالية" فى "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الإعلامية رضوى الشربينى، النجمة ياسمين عبد العزيز، على نجاح مسلسلها "ونحب تانى ليه"، وعلى اختيارها الصحيح فى نهاية المسلسل، عندما فضلت مراد على عبد الله، قائلة: "مبروك يا غالية اختارتى صح"، ناصحة البنات باختيار من يفرحها ويعوضها عن كل ما فات.

وكتبت رضوى: "اختارى الراجل اللى يخلى فرحتك كده.. يعوضك عن اللى فات ويسندك فى اللى جى.. اختارى الراجل اللى يحبك ويحترمك ويصونك ويعمل علشانك المستحيل، مبروك يا غالية اختارتى صح".



رضوى

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، شهدت رفض غالية "ياسمين عبد العزيز" إتمام زواجها من عبد الله "شريف منير" بعدما كانا يكتبان الكتاب، وكان مراد " كريم فهمى" قد ذهب إليها أثناء كتب الكتاب وانصرف منهارا قبل أن يعرف ما حدث.

وخطط مراد للإيقاع بابن عمه إيهاب السويفى " إيهاب فهمى" حيث طلب منه المجيء لمنزله وكان قد حضر أيضا صديقه عمر "إسلام جمال" ووالده جهاد السويفى "محسن صبرى" وزوجته الثانية وكذلك داليدا "صبا الرفاعى" وزوجة عمر "آية سامى" وقد كشف أمامهم كل شيء من خلال فيديوهات تفضحهم وحاول إيهاب إنكار كل ذلك ولكن بلا فائدة فقد قرر جهاد السويفى أن يبلغ عنه البوليس واحتجزه هو وزوجته الثانية فى المكتب.

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ومن جانب آخر أخذ عمر" اسلام جمال " زوجته للمنزل وأنهال عليها بالضرب وقام بطردها خارج المنزل ، كما عرف إياد شريك داليدا بمؤامرتها ضده وقرر قتلها ولكنها اتصلت بمراد الذى أتى على الفور وخلصها منه وقام بالإبلاغ عنه .

شعر جهاد السويفى بخطئه اتجاه ابنه وطلب منه أن يذهب ليتقدم لغالية ولكنه علم بأنها قد تزوجت، لكن صديقة غالية "علا رشدى" تدبر مقابلة بين غالية ومراد حتى يعرف مراد الحقيقة وبالفعل عرف مراد أن غالية لم تتزوج عبد الله وذهب مع والده ووالدته ليطلب يديها، وقام والده جهاد السويفى بالاعتذار عما بدر منه وطلب منها أن تسامحه.

ومن هنا بدأت الأفراح تنهال فى بيت غالية حيث تزوجت روعة "ايمان السيد" من هيثم "سليمان عيد" وفى حفل كبير عقد قران غالية لمراد وقد حضر الحفل يسرا "تارا عماد" التى قد تمت خطبتها، وكذلك عبد الله "شريف منير" والذى خطب أيضا.