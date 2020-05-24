شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلا بالعيد".. قصة الأغنية الأشهر منذ جيل الثمانينيات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهلا أهلا بالعيد.. لا تزال هذه الأغنية منذ فترة الثمانينيات وحتى يومنا هذا تحظى بشهرة كبيرة، ويرددها الأطفال فى صباح أول أيام العيد، فما هى قصة هذه الأغنية التى غنتها الفنانة صفاء أبو السعود؟.

ولماذا وقع الاختيار على أبو السعود لتغنيها ولماذا رفضت قبولها في البداية وما كيف تمكنت من تحقيق هذه الشهرة.

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لمعرفة الإجابة على هذه التساؤلات شاهد الفيديو التالى: