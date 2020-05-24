شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كافورى ويارا يهنئان الجمهور بالعيد: صباح الخير والصحة وراحة البال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأحد، مسلمو العالم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة يوجه نجوم الفن التهاني والتبريكات لجمهورهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، خاصة مع الأجواء المختلفة التى تأتى معها الاحتفالات بالعيد فى ظل التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى المفروض فى دول العالم للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبها، هنأت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها بالعيد، وقالت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "صباح الخير والعيد.. كل عام وأنتم طيبين وبألف خير.. صباح الخير.. عيد مبارك".

كما هنأ الفنان وائل كافورى، جمهوره، وكتب فى تغريده أيضًا على "تويتر"، "إيمان وبخّـور وعـطـر.. وفَرحِة عيد ونور هلال.. ينعاد علَيكُن بالفطر.. خـير وصحّة وراحِة بال.. عيد الفطر".

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ويشار إلى أن المسلمون كانوا قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك فى المسجد الحرام والمسجد النبوى، وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة فى الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة، حيث نشرت صفحة رئاسة شئون الحرمين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مجموعة صور لشعائر صلاة العيد فى المسجدين الحرام والنبوى.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الذى أم المصلين فى المسجد الحرام هو المستشار بالديوان الملكى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث حمد الله وأثنى عليه بما قدر وأعطى، وابتلى ووقى،بعلمه وحكمته، موصياً المسلمين بتقوى الله فهى التجارة الرابحة.

وقال الشيخ بن حميد:" معاشر المسلمين : عيدكم مبارك ، وتقبل الله منا ومنكم الصيام ، والقيام ، وسائر الطاعات ، هذا يوم من أيام الله المباركة ، إنه عيدنا أهل الإسلام، وسمى عيدا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده ، بالبر ، والإحسان ، والإنعام ، توالت نفحات ربنا فى أيام دهرنا ، فعم الوجود بره ، ولطفه ، ورحمته ، وغفرانه ، والعسر بفضل الله لا يدوم ، والشدة لا تطول ، والليل يعقبه الصباح ، والصبر عبادة ، والرضا إيمان ، والدعاء يرفع الهموم، الله اكبر ، فهو يستر العيوب ، والله اكبر ، وهو يدفع الكروب .