شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر بعد انتهاء الفتوة: "شكرا ياسر جلال على الفرصة الكبيرة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الشابة ليلى زاهر، عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل الفتوة، ونجاحه الكبير خلال عرضه بموسم دراما رمضان 2020، مقدمة الشكر للنجم ياسرجلال، بطل المسلسل، قائلة: "شكرا انك وثقت فيا واديتنى الفرصة الكبيرة دى، وبجد اتعلمت من حضرتك حاجات كتير وحضرتك بجد أبويا التانى"، كما قدمت الشكر لجميع أبطال وصناع المسلسل، مؤكدة أنها تعلمت منهم الكثير.

وقالت ليلى: "شكراً أستاذ محمود حافظ لدعمك ليا المستمر، شكراً مى عمر على تشجيعك ليا وكل حاجة بجد مهمًا قلت مش هيوصف بحبك ازاى".

وتابعت ليلى: "شكراً استاذ أحمد صلاح حسنى على كل حاجة وعلى حبك ليا وتشجيعك بجد، شكرًا مها نصار على احتوائك ليا ودعمك المستمر اتعلمت منك حاجات كتير بجد بحبك قوي، شكرًا أستاذ احمد خالد صالح على وقفتك جمبى وانك على طول بتدينى ف طاقة إيجابية ودعمك المستمر، شكرًا أستاذة انعام سالوسة حضرتك استاذة عظيمة واتعلمت من حضرتك حجات كتير قوى، شكرًا أستاذة أحلام الجريتلى لتشجيعك ليا وحبك ليا وحضرتك أستاذة عظيمة، شكراً محمود ياسين استمتعت جداً بالشغل معاك وإن شاء الله نشتغل مع بعض تانى، شكراً هنادى مهنا على كل الطاقة الإيجابية اللى 24 ساعة موجودة فى اللوكيشن بحبك حب مش طبيعى من زمان انتى عارفه".

وأضافت ليلى: "شكرًا أستاذة نجلاء بدر على تدعيمك ليا، شكراً أستاذ أحمد خليل حضرتك عظيم وحقيقى علمتنى حاجات كبيرة قوى، شكرًا أستاذ رياض الخولى على نصايحك اللى عمرى ماهنساها، شكرًا أستاذ رامى نصيف على تدعيمك المستمر ليا وعلى أحلى وأعلى زعيئه فى اللوكيشن، شكرا منى و فريدة و بدوى و منه حقيقى بحبكم قوى و تعبتكم جدًا شكراً استاذ اسلام عبد السميع على الصورة الحلوة، شكرًا أستاذ ماهر وأستاذ خالد وأستاذ على".

واختتمت ليلى، قائلة: "أخيرًا عايزة أشكر أمى اللى مكانتش بتسبنى لحظة، شكراً على كل حاجة، لولاكى مكنتش نجحت كده، بحبك قوى ومهمًا قلت مش هديكى حقك، تعبتى معايا وأسفه على دماغى الناشفة بحبك، شكرًا بابا على نصايحك اللى عمرها ما فارقت بالى، شكرا شركة سينرجى لدعمكم المستمر بجد".

مسلسل الفتوة من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

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