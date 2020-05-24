لأول مرة.. "TeN" تعرض "خيبتنا" لمحمد صبحي في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

تعرض قناة TeN مسرحية "خيبتا" للفنان محمد صبحي، في عرضها الأول، مساء أول أيام العيد.

المسرحية تعرض في تمام العاشرة مساءً،وهو من تأليف وإخراج محمد صبحي.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربي والأمريكي، حيث تدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائي استعراضي.

ومن بطولة محمد صبحي وسماح السعيد وسميرة عبدالعزيز وندى ماهر وحازم القاضي وبوسى شلبي وعبير فاروق وميرنا ذكري.