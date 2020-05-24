في محكمة الجمهور.. الرابحون والخاسرون بمسلسلات السعودية رمضان 2020

بنهاية شهر رمضان المبارك، تظهر الصورة كاملة عن الأعمال الدرامية السعودية المشاركة في الموسم الرمضاني 2020، لتكشف اهتمامات المتابعين لها من الخلال البحث عليها بموقع "جوجل" أو موقع الفيديوهات"اليوتيوب"، والتي أبزرت أعمال لم تحظ بمتابعة السعوديين.

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"بوابة الوفد".. ترصد الرابحين والخاسرين في الدراما السعودية الرمضانية، بعد مشاركة 7 أعمال فنية، وهى:" ضرب الرمل، مخرج 7، ومليار ريال، وعلى جنب، وعندما يكتمل القمر 2، ومامجي، وإجازة"، وفقًا لترتيب مؤشرات " جوجل" السعودية.

مسلسل ضرب الرمال:

في المرتبة الأولى تصدر مسلسل ضرب الرمال، قائمة الأكثر بحثًا خلال ثلاثين يومًا بشهر رمضان الكريم، بطولة كل من :" محمد

الطويان، وليلى السلمان، وإبراهيم الحربي، وعبدالعزيز السكيرين، ومروة محمد، والبحرينية أميرة محمد، واللبنانية ريتا حرب.

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مسلسل مخرج 7:

بينما وجاء مسلسل مخرج 7، في المرتبة الثانية، بطولة كل من :"ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وحبيب الحبيب، وأسيل عمران، وإلهام علي، وزيد السويداء، وهبة الحسين، وريماس منصور".

مسلسل مليار رريال:

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وتصد في المرتبة الثالثة مسلسل مليار ريال، في قائمة الأكثر تداولاً، بطولة كل من :" خالد الفراج، وهيا الشعيبي، وعبد المجيد الرهيدي، وميلا الزهراني، ولمار، ونيرمين محسن، ولمار، علي الحميدي،

وعبد المحسن الشمري، ومن إخراج أسد فولادكار".

مسلسل إجازة:

أما عن مسلسل إجازة، فقد جاء في المرتبة الرابعة، بطولة كل من تركي اليوسف، وأسيل عمران، وعبد العزيز الفريحي، ورهف شقير، ومروة محمد، واحمد شعيب، ومن تأليف إسلام كسيري، وإخراج محمد لطفي.





مسلسل على جنب:

واحتل مسلسل على جنب، المرتبة الخامسة، بطولة كل من:" فايز المالكي، وراشد الشمراني، وحسين عسيري"، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل عندما يكتمل القمر 2:

واحتفظ مسلسل عندما يكتمل القمر 2، بالمركز السادس، بطولة كل من:" شافي الشمري، وميسون الرويلي، وسارة اليافعي، ووعبد العزيز المطرودي، وأحمد شعيب، وريم عبد الله، وسعيد قريش، وفيصل العميري، ومن تأليف علاء حمزة، وإخراج و عمر الديني".

مسلسل مامجي:



وتزيل مسلسل مامجي، قائمة الباحثين عن المسلسلات بالسعودية، بطولة كل:" من سامر المصري، وبدر اللحيد، وعبد الله الطراروة، وإلهام علي، ونيرمين محسن، وعبد العزيز برناوي، ومهند الجميلي".