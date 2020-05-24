بالصورة- سميرة سعيد تعلّق على مسلسل "الإختيار" وهكذا وصفت أمير كرارة

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ على مسلسل "الإختيار"، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من كواليس المسلسل، وكتبت :"حين يبدع ممثل إستثنائي مثل ​أمير كرارة​ في توحيد مشاعرنا جميعاً ضد قوى الشر..

تحية لكل مبدعين "الاختيار" الذين وثقوا لنا قصص البطولة والإنتماء الخالص لكل الشهداء البواسل ..

بفضلهم، نعيش معهم وبوجودهم في أمان⁩⁦⁩ تحيا مصر".

مسلسل "الإختيار" من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين ودينا فؤاد.

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