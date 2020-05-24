من هو هذا الطفل الذي أصبح اليوم نجماً عربياً شهيراً؟

ميرنا وليد - بيروت - غالباً ما يتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة للمشاهير تظهرهم في طفولتهم، وتحصد هذه الصور الكثير من التعليقات، وهذه المرة تناقل الرواد صورة قديمة جداً للفنان المصري ​عمرو دياب​، يظهر فيها حين كان طفلاً لا يتعدى عمره السنتين.

أثارت الصورة ضجة كبيرة، خصوصاً بعد ان تم تداولها من قبل الجمهور الذي اكد ان دياب لا يزال يحافظ على بشرته وقدراته الجسدية، إذ إن دياب كان أثار ضجة كبيرة منذ فترة، بعد أن نشر فيديو له وهو في النادي الرياضي ويمارس التمرينات الخاصة بلياقة الجسم، على الرغم من اقترابه من الـ60 عاماً، الا انه لا يزال يتمتع بقوام ينافس فيه أشهر الرياضيين.

من جهة ثانية، لا تزال أسئلة كثيرة تُطرح حول علاقة دياب بالممثلة دينا الشربيني في ظل صمت الطرفين في ما يخص هذا الموضوع!

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