هكذا تعايد مرام البلوشي في عيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة الكويتية ​مرام البلوشي​ عن ​عيد الفطر​، وقالت :"يَحزّ في نفسي أن يأتي العيد ونحن بعاد عن أهالينا، فقد انتهى شهر رمضان الفضيل ونحن وسط الحظر الكلي، ولكنه قضاء الله وقدره، ولا يسعني سوى القول، كل عام وكل البشر بخير وفي نعيم دائم إن شاء الله".

وأضافت البلوشي في حديثها لجريدة "الراي" الكويتية، وقالت :"شخصياً لن أغيب عن أهلي، ولا سيما الوالدة لأنها شيء أساسي في حياتي وسوف أهاتفها عبر مكالمة فيديو، وكذلك أهاتف إخوتي كافة".

وتابعت :"حالياً أقضي ساعات العيد في المنزل مع (عيالي). أعتبر أن ما حدث في أزمة كورونا هو اختبار ودرس لنا جميعاً، وكل إنسان له واقعه بنفسه، فهناك من اتخذ الأمر عبرة ودرساً، وهناك من مرّت عليه الأزمة مرور الكرام ولم يتأثر بها، في حين دخل البعض من الناس في حالات الاكتئاب، وأشخاص غيرهم لم يتحملوا الحظر الشامل فكسروا القوانين، وكان لكل شخص سلوكه الخاص به".