ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد، وجّهت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ معايدة خاصّة إلى أهل الصحافة والإعلام الذين يواكبونها طوال مسيرتها الفنيّة، منذ إنطلاقتها ولغاية اليوم.

وتمنت مي أن تحمل الأيام المقبلة معها الفرج وراحة البال، وأن نتخطّى فيروس كورونا، وكذلك الأزمة الإقتصادية التي تعصف بنا.

وكانت الفنانة مي حريري قد عايدت محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت صورة جميلة جداً لها بهذه المناسبة، وأرفقتها بتعليق :"فطر سعيد إلى كل المسلمين الله يهدي البال والصحه والعافية للجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- هذه أمنيات مي حريري بعيد الفطر وهكذا عايدت محبيها وأهل الصحافة والإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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