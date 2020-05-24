ميرنا وليد - بيروت - كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انه لا يشرب ​الكحول​ أبدا ولم يجربها يوما، قائلا في فيديو يتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "انا لا اشرب الكحول ولم اشرب كأسا في حياتي، وربما هذه احدى صفاتي الحسنة القليلة، هل تتخيلون كيف ستكون حالتي فوضوية لو كنت اشرب الخمر؟، سأكون أسوء شخص في العالم".

الجدير ذكره ان دونالد ترامب صرّح مؤخرا بأنه لم يضع كمامة أثناء جولته بمصنع تابع لإحدى الشركات في أريزونا، بعدما إستشار الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك رغم ما تفرضه الضوابط بالمنشأة، من إرتداء العاملين للكمامات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف هي علاقة دونالد ترامب بشرب الكحول؟.. إليكم سرّا عنه- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.