رجاء الجداوي تصاب بـ "كورونا".. وابنتها تكشف التفاصيل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت ابنة الممثلة القديرة رجاء الجداوي الجمهور عندما أعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستّجد، ودخولها على إثره إلى مستشفى في محافظة الاسماعلية.

وقالت اميرة مختار لوسائل الاعلام إنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها، وكانت النتيجة إيجابية.

وطالبت أميرة جميع المصريين بالدعاء لوالدتها حتى تخرج من هذه الأزمة المفاجئة التي لحقت بها، مشيرةً إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي متماسكة ولديها ثقة كبيرة في الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

ويذكر أن الجداوي كانت تصور مشاهدها في "لعبة النسيان" قبل ثلاثة أيام فقط، ونشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام معلنة الانتهاء من تصوير المسلسل وعلقت عليها " مبروك لكل فريق العمل... الف الحمدلله والشكر... فركش".

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وعلى إثر ذلك سيخضع جميع فريق أسرة مسلسل لعبة النسيان، أولهم الفنانة دينا الشربيني وإنجي مقدم والفنان القدير محمود قابيل وعلي قاسم وأسماء أبو اليزيد الذين كانوا على تواصل مباشر بالفنانة رجاء الجداوي في الحلقات الاخيرة من العمل، وذلك لأخذ مسحة لتحليل فيروس كورونا المستجد.

وتقيم الجداوي حاليا فى غرفة عناية مركزة مخصصة للعلاج من فيروس كورونا، ولم يتحدد بعد السبب الرئيسي وراء اصابتها بالفيروس، ويتواجد حاليا مع الفنانة المصرية فى المستشفى ابنتها الوحيدة أميرة التى سيتم الاعلان عن نتيجة مسحتها اليوم.

ويذكر أن رجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وأختيرت في نهاية خمسينيات القرن الماضي للعمل كعارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري، ثم عرفت طريقها إلى الفن من أواخر الخمسينيات، وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة وهي أميرة مختار.