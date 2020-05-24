مشاهير أحدثوا ضجة واسعة خلال شهر رمضان بتصريحاتهم (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثار العديد من المشاهير ونجوم الفن ضجة واسعة بسبب تصريحاتهم عقب ظهورهم في لقاءات إعلامية أو كتاباتهم على مواقع التوصل، كان أغلبها مفاجئا للجمهور، وبقي الحديث عنها مستمرًا لأيام خلال شهر رمضان المبارك.

البداية كانت عندما كشف الفنان هشام سليم عن أن ابنته "نورا" قامت بعملية تحويل جنسي لتصبح ذكرا اسمه "نور"، مضيفًا "أنا مستغربتش إنها حتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك".

وأضاف أن "ابنته جريئة وشجاعة لاتخاذها هذا القرار في المجتمع المصري. مشيرا إلى أن ابنته تبلغ من العمر الآن 26 عاما، وأخبرته عندما كانت في الـ 18 أنها تشعر بأنها تعيش في جسد غير جسدها".

كما أثارت الفنانة سهير رمزي الجدل بعدما أعلنت أنها أجهضت نفسها 3 مرات بسبب حبها للفن، وقالت وهي تبكي: "أجهضت نفسي 3 مرات وندمت أنني فعلت ذلك ولعدم إنجابي أطفال، والعمل والشهرة والنجومية كانوا يشغلوني عن الأمومة وشعرت بندم هذه اللحظة عندما توفيت والدتي، وأصبح هناك الكثير من الأمور تنقصني بعد رحيلها".

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كذلك الحال بالنسبة للفنان عادل إمام الذي سخر من فرض سياسة "التباعد الاجتماعي" للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك على هامش احتفاله بعيد ميلاده الـ 80، وقال:"تباعد إيه! وكمامات إيه! يوم المحبة ستجد أصدقائي المحبين لي، ونضحك وننبسط".

ورسم إمام تخيلاً لاحتفاله بعيد ميلاده، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات: "كما لو كانوا في حديقة الحيوان"، على حد تعبيره. لكن تصريحه لم يمر مرور الكرام على الجمهور.

الفنان السعودي ناصر القصبي بدوره كان حديث المتابعين خلال شهر رمضان إن كان بسبب مسلسله "مخرج 7" أو تصريحه الذي انتقد فيه برنامج "قلبي إطمأن" الخاص بتقديم المساعدات للفقراء، وعلق:" لاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلا".

وهناك تصريحات أخرى استحوذت على اهتمام الجمهور منها لحارس مرمى منتخب مصر السابق لكرة القدم، عصام الحضري، والفنانة ياسمين صبري، والممثل محمد فواز، والفنان رامز جلال بعد حلقة مقلب الفنانة نبيلة عبيد، والفنان محمود العسيلي، وغيرهم، تجدون أغلبها في الفيديو أعلاه.