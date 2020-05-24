إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي لوسائل إعلام محلية أنها فوجئت بارتفاع درجة حرارة والدتها إلى 39 درجة مئوية، ودفعها الخوف لإجراء تحليل عاجل وجاءت النتيجة إيجابية.

وقالت أميرة مختار إنها تواصلت هاتفيا مع وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد بعد عزل والدتها في المستشفى، وأكدت لها الأحيرة حسن الرعاية الصحية في مستشفي العزل الحكومية.

وأشارت "مختار" إلى أن زوجة حارس العقار كانت أصيبت بفيروس كورونا وتم عزلها في مستشفي حكومي وتماثلت للشفاء بعد 21 يوما من دخولها مستشفى العزل.

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وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للجر الصحى بالإسماعيلية، لصحف محلية، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى فجر الأحد، وتم قياس درجة حرارتها وكانت 37 درجة، أى انخفضت درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى.

وأوضح المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، تم حجزها فى الغرفة 212، في الدور الثاني من المستشفى، وهي غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

وشاركت الفنانة القديرة رجاء الجداوى في موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تقوم ببطولته دينا الشربينى.

وتزوجت "الجداوي" من حسن مختار، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 مارس/آذار 2016، ولديها ابنة وحيدة هي "أميرة" ولا تعمل في المجال الفنى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة المصرية الراحلة تحية كاريوكا، وولدت في 6 سبتمبر/أيلول 1938 وبدأت حياتها كعارضة أزياء، ثم انتقلت لعالم التمثيل عام 1958، وتألقت على شاشة التليفزيون والسينما، ومن أبرز أعمالها الفنية "معسكر البنات، البية البواب، لا تبكي يا حبيب العمر، بوبوس، أزواج طائشون".