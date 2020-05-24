شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة عن دوره فى "البرنس" : كسبت الرهان بضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح المبهر الذى حققه الفنان محمد جمعة فى دوره بمسلسل "البرنس"، قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، : "لم أكن أتوقع كل هذا النجاح، وأكثر ما أبهرنى رد فعل الجمهور من كل أنحاء العالم العربى، فلم أكن أعلم أن هذا الدور الذى أظهر فيه كضيف شرف سيترك أثر بهذا الشكل مع الجمهور هكذا.

وأشار جمعة إلى أنه وافق على الدور فى البداية، لأننى أعمل مع مخرج واعٍ وله بصمة فى الدراما خلال السنوات الأخيرة، والحمد لله كسبت الرهان، وأكد جمعة علي أن معظم المشاهد التى أداها كانت صعبة ومؤثرة ويطغي عليها البكاء علي الرغم من أن الجمهور هاجمه فى البداية.

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وأوضح جمعة أن الجمهور من شدة تأثره بالدور الذى قدمه كانت تأتى له رسائل عبر منصات السوشيال ميديا، تطلب منه ترك مريم لـ "رضوان البرنس"، وحرام ما أفعله فيه.

يذكر أن مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.