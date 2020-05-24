بعد إصابتها بـ"كورونا".. الفنانة رجاء الجداوي تتصدر تريند "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر اسم الفنان الكبيرة رجاء الجداوي، قائمة المحتويات الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية.

وحرص عدد كبير من المغردين بالموقع الشهير، على الدعاء للنجمة الكبيرة بالشفاء العاجل.

وكتب أحد المغردين السعوديين: "الله يشفيك يا رجاء...إنسانة محترمة وطيبة"، وكتبت لها إحدى المغردات بالإنجليزية: "أتمنى لكي الشفاء العاجل، وكل المرضي في مصر، والعالم إن شاء الله".

وكتب لها اَخر: "ربنا يشفيكى ويعافيكى . إنسانة طيبة والناس كلها بتحبها"، وغرد اَخر: "إصابة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. الشفاء العاجل بإذن الله للفنانة القديرة و جميع المصابين حول العالم".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن أثبت التحاليل اليوم إيجابية النتائج، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقا لتوصية من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة أنه لم يستدل حتى الاَن عن مصدر إصابتها بالفيروس.

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وطالبت ابنة الفنانة الكبيرة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وعودتها في القريب العاجل لأسرتها وجمهورها.

النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وأحمد داود، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

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