"جمع الله شتاتي".. جديد فرقة ابن عربي في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تستعد فرقة ابن عربي المغربية، لطرح أحدث أغانيها "جمع الله شتاتي"، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وتُعيد الفرقة الأقدم في عالم الصوفية، من خلال الأغنية، اكتشاف مسار موسيقي جديد في رحلتها الغنائية بالتعاون مع عازفين من اليونان مع الاتكال على صوت وتوزيع مغني الفرقة عبد الله المنصور الذي يتغنى بكلمات الشاعر الصوفي الأندلسي أبي الحسن علي الششتري، في ثاني أغنية تطلقها الفرقة المغربية في أقل من أسبوع، واختارت أن تحتفي خلالها بالعيد عبر كليب مميز يبرز جمال التراث المغربي وسحر مدينة طنجة.

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وكشف عبد الله المنصور أن الكليب تم تصويره في ثلاثة أيام متتالية، تحت إدارة المخرج الشاب سعد بولعيش وسط أزمة كورونا مع الالتزام بكافة قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، حيث تم تصوير معظم الكليب في بيت مؤسس الفرقة الدكتور أحمد الخليع في طنجة، مع مزجها بمشاهد خارجية تم تصويرها بالدرون لإبراز جماليات ومعمار الآثار المغربية في منطقة القصبة للمدينة الساحلية، وتسليط الضوء على ثقافة الزي المغربي الأصيل وإبراز التسامح الديني في المملكة.

واضاف أن الأغنية الجديدة تحمل في طياتها شكلا موسيقيا مغايرا عن آخر أغنيات إبن عربي "بح بالغرام" التي ظهرت منذ أيام، كما تعتبر ثالث بشائر ألبوم الفرقة الجديد "العاشق والمعشوق"، الذي ظهرت أولى أغانيه منذ سنتين إبان آخر زيارات الفرقة المغربية لمصر، كما تعد نتاج التعاون المثمر بين ابن عربي وقناة أواصر، وهي منصة رقمية ثقافية أطلقها مجلس الجالية المغربية بالخارج في مارس من العام الماضي، وتطمح لتكون أول قناة مخصصة لمغاربة العالم في المهجر، تجسد من خلال أعمالها عمق المخزون الثقافي والفني للهجرة المغربية وتتابع رحلتهم وحياتهم حول العالم.

فرقة إبن عربى، من أقدم الفرق الصوفية فى العالم العربي، ووضع حجر أساسها الدكتور والموسيقي أحمد الخليع منذ نهاية الثمانينيات، وتم اختيار اسمها تيمنًا بالشيخ محيي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر والذى يعتبر من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين، وتقدم رؤياها الموسيقية الخاصة فى إعادة إحيائها أشعار وقصائد رواد الصوفية القدامى بطريقة أكثر عصرية، خاصة مع تغيير دمائها الغنائية بتولى المطرب والمنشد عبد الله المنصور قيادة دفة الغناء فى الفرقة، ومن أشهر أعمالها "عرفت الهوى" و"سلبت ليلى" و"رضي المتيم في الهوى بجنونه".