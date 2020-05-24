بينهم نادية الجندي وعبير صبري.. نجوم الفن يطالبون بالدعاء لرجاء الجداوي بعد إصابتها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء بالشفاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ونقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

ونرصد لكم في هذا التقرير رسائل نجوم الفن لرجاء الجداوي..

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت بقولها: "‏صديقتي الغالية رجاء الجداوي تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يارب يشفيها شفاءً لا يغادر سقماً".

دينا

وكتب لها الفنانة دينا عبر "إنستجرام": "سلامتك الف سلامة عليكي.. أرجو الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي الجداوي بالشفاء العاجل وعودتها إلي منزلها وأسرتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة.. ألف سلامة عليكي حبيبتي يا رب يشفيكي ويعافيكي وترجعي لينا بألف سلامة يا رب".

عبير صبري

كما كتبت لها الفنانة عبير صبري عبر "إنستجرام": "ربنا يشفيها ويعافيها وينجيها من كل شر وترجع بيتها بألف سلامة حبيبة الناس كلها".

زينة

ونشرت زينة، صورة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يا رب تشفيها وترجعها لبنتها وبيتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يا رب ادعو لها أرجوكم.. يا رب عافيها هي وكل مريض يا رب".

محمد أنور

وكتب الفنان محمد أنور عبر "إنستجرام": "ربنا يشفيها يا رب"

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فيفي عبده

فيما نشرت فيفي، صورة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبة قلبى يا رجاء سلامتك ألف سلامة برجاء الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى".

شيماء سيف

ونشرت شيماء، صورة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "بالله عليكم ادعولها بالشفاء دى حبيبتى وقلبى وإن شاء الله هتتعافى بسرعة و تبقى زى الفل يا رب".

ريهام سعيد

وكتبت لها ريهام سعيد عبر "إنستجرام": "حبيبتي ربنا يشفيكي".

مي كساب

كما نشرت مي كساب، صورة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يشفيكي ويرجعك لينا بألف سلامة يا غالية علي قلوبنا كلنا، ادعولها ربنا يشفيها ويشفي مرضي العالمين ويحفظنا ويحفظكم جميعًا".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن أثبت التحاليل اليوم إيجابية النتائج، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقا لتوصية من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة أنه لم يستدل حتى الآن عن مصدر إصابتها بالفيروس.

وطالبت ابنة الفنانة الكبيرة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وعودتها في القريب العاجل لأسرتها وجمهورها.

النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وأحمد داود، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.​