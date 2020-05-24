زينة عن رجاء الجداوي: "ادعولها أرجوكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة زينة، جمهورها بالدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بالشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت زينة، صورة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يارب تشفيها وترجعها لبنتها وبيتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يارب ادعولها أرجوكم يارب عافيها هي وكل مريض يارب".

وكانت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أكدت إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد أن أثبتت الفحوصات إيجابية النتائج.

وقالت ابنة الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها قررت إيداع والدتها في أحد مستشفيات العزل الحكومية بناءً على توصية من وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد.

Advertisements

وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة أنه لم يستدل حتى الآن عن مصدر إصابتها بالفيروس.

وطالبت ابنة الفنانة الكبيرة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وعودتها في القريب العاجل لأسرتها وجمهورها.

النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وأحمد داود، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.​

​