مي كساب لـ رجاء الجداوي: "ربنا يشفيكي ويرجعك لينا بألف سلامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة مي كساب، بالدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت مي كساب، صورة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يشفيكي ويرجعك لينا بألف سلامة يا غاليه علي قلوبنا كلنا، ادعولها ربنا يشفيها ويشفي مرضي العالمين ويحفظنا ويحفظكم جميعًا".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن أثبت التحاليل اليوم إيجابية النتائج، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العول بالإسماعيلية وفقا لتوصية من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

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وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة أنه لم يستدل حتى الآن عن مصدر إصابتها بالفيروس.

وطالبت ابنة الفنانة الكبيرة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وعودتها في القريب العاجل لأسرتها وجمهورها.

النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وأحمد داود، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.​