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محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بالدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بالشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت فيفي، صورة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبة قلبى يا رجاء سلامتك ألف سلامة برجاء الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى".
وكانت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أكدت إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، بعد أن أثبتت الفحوصات -اليوم الأحد- إيجابية النتائج.
وقالت ابنة الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها قررت إيداع والدتها في أحد مستشفيات العزل الحكومية بناءً على توصية من وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد
وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة أنه لم يستدل حتى الآن عن مصدر إصابتها بالفيروس.
وطالبت ابنة الفنانة الكبيرة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وعودتها في القريب العاجل لأسرتها وجمهورها.
النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وأحمد داود، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بـ"كورونا".. فيفي عبده تطلب الدعاء لرجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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