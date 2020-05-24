شيماء سيف عن رجاء الجداوي: "بالله عليكم ادعولها"

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة شيماء سيف، بالدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشرت شيماء، صورة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "بالله عليكم ادعولها بالشفاء دى حبيبتى وقلبى وإن شاء الله هتتعافى بسرعة و تبقى زى الفل يا رب".
وكانت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أكدت إصابة والدتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، بعد أن أثبتت الفحوصات -اليوم الأحد- إيجابية النتائج.
وقالت ابنة الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها قررت إيداع والدتها في أحد مستشفيات العزل الحكومية بناءً على توصية من وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد.
وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة أنه لم يستدل حتى الآن عن مصدر إصابتها بالفيروس.
وطالبت ابنة الفنانة الكبيرة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وعودتها في القريب العاجل لأسرتها وجمهورها.
النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وأحمد داود، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
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