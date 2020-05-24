بعد إصابتها بكورونا.. مصدر بـ"لعبة النسيان": رجاء الجداوي خالطت فريق العمل ويجب فحصهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الجزار:

حالة من القلق انتابت فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، بعد تأكد إصابة النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا "كوفيد 19".

واختلطت النجمة الكبيرة بمعظم فريق عمل المسلسل بصورة دائمة خلال الأيام الماضية، حتى أنها قامت بنشر صورة جماعية منذ يومين مع فريق المسلسل عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال تصوير المشاهد النهائية.

وقال مصدر من المسلسل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفنانة الكبيرة اختلطت بعدد كبير من فريق العمل خلال الأيام الماضية، ومنهم دينا الشربيني، ومحمود قابيل، والطفل آدم وهدان، وأخرين، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل في 27 رمضان.

وأكد المصدر أنه أصبح من الضروري الاَن على فريق العمل الذي رافق رجاء الجداوي خلال الأيام الأخيرة، إجراء الفحوصات للتأكد من عدم إصابة أيًا منهم بالفيروس.

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وأضاف المصدر بقوله "الغريب أن النجمة الكبيرة رجاء الجداوي كانت أكثر شخصية بين فريق العمل، حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بالفيروس، وكانت تحضر إلى التصوير بالكحول الخاص بها والكمامة والجلفزات، حتى في منزلها كانت حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن أثبت التحاليل اليوم إيجابية النتائج، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقا لتوصية من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة أنه لم يستدل حتى الاَن عن مصدر إصابتها بالفيروس.

وطالبت ابنة الفنانة الكبيرة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء وعودتها في القريب العاجل لأسرتها وجمهورها.

النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وأحمد داود، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.​