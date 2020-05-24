فيديو| في عرض مباشر.. نوال الكويتية تقدم عيديتها للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

قدمت الفنانة نوال الكويتية عرضا مباشرا لحفلها "أمسية الحنين 2020"، عبر قناتها على يوتيوب، احتفالا بعيد الفطر.

وعلقت عبر حسابها على تويتر: "كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم والله يعوده على الجميع بالخير والعفو والعافية، وإن شاء الله قريبا يزول الشر وترجع الحياة أجمل، وألتقي فيكم، وهذه عيديتكم".

وكانت نوال قد قالت قبل أيام لجمهورها: "انتظروا العيدية"، ردا على هاشتاج على تويتر يحمل اسم "وحشتي جمهورك يا نوال"