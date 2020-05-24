بالدعاء والبكاء.. هكذا استقبل الفنانون فاجعَة إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أولى أيام عيد الفطر المبارك، بخبر إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا، الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التغريدات القصيرة"تويتر" مصر .

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وشارك عدد من الفانين في دعم الفنانة رجاء الجداوي، على صفحاتهم الشخصية، بموقع "تويتر"، فور إعلان أميرة مختار، نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجدواي، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية؛ لتقلي العلاج واتابع الإرشادات الطيبة.

البداية كانت مع الفنان أحمد حلمي، والذي سرعان ما نشر صورة لخبر إصابة

رجاء الجداوي، قائلاً:" ربنا يشفيكي يا أطيب قلب في الدنيا".

أما عن المطربة مي كساب، غردت قائلة:" إدعو لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامه إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا".

"صديقتي الغالية رجاء الجداوي".. هكذا تفاعلت الفنانة القديرة نادية الجندي، مع خبر إصابة الجداوي بفيروس كورونا، قائلة:" تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامه، يارب يشفيها شفاءً لا يغادر سقمًا".

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وكتبت الفنانة زينة، على حسابها بموقع الصور الشهير " إنستجرام"، "يارب تشفيها وترجعها لبنتها وبيتها وكل

اللي بيحبوها بالسلامة يارب ادعولها أرجوكم يارب عافيها هي وكل مريض يارب"، لترد عليها الفنانة عبير صبري عبير التعليقات قائلة:"أمين يشفيها ويعافيها وينجيها من كل شر".

وطالبت الفنانة الاستعراضية الفنانة فيفي عبده، من متابعيها الدعاء العاجل لرجاء الجداوي، حيث نشرت صورة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة:" حبيبة قلبى يارجاء سلامتك الف سلا ملا برجاء الدعاء الفنانة القديرة رجاء الجداوى"، للتفاعل مع "البوست" المطربة اللبنانية مايا دياب:"يا رب الله يحميا آمين يا رب".

إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا:

أعلنت أميرة مختار، نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجدواي، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية؛ لتقلي العلاج واتابع الإرشادات الطيبة.

وأضافت نجلة الفنانة رجاء الجداوي، خلال تصريحات صحفية، أن والدتها شعرت بارتفاع شديد في درجة الحرارة والتي تخطت الـ 39 درجة، لتقوم بإجراء تحاليل وتكتشف إصابتها بالفيروس.