أعلنت أميرة مختار، نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجدواي، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية؛ لتقلي العلاج واتابع الإرشادات الطيبة.
وأضافت نجلة الفنانة رجاء الجداوي، خلال تصريحات صحفية، أن والدتها شعرت بارتفاع شديد في درجة الحرارة والتيتخطت الـ 39 درجة، لتقوم بإجراء تحاليل وتكتشف إصابتها بالفيروس.
آخر صورة لرجاء جداوي قبل إصابتها فيروس كورونا:
ونشرت الفنانة رجاء الجداوي، يوم الجمعة الماضية، صورة لها من كواليس مسلسلها " لعبةالنسيان" المعروض في موسم رمضان 2020، على حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وبمشاركة عددًا من الفنانين على رأسهم الفنان:" إنجي المقدم، وعلي قاسم، وأسماء جلال، ومحمود قابيل، وهديل حسن، ودينا الشربيني، هنا داوود، وحسن مالك".
وعلقت رجاء الجداوي، على الصورة قائلة:"مبروك لكل فريق العمل ألف حمد وشكر لله فركش لعبة النسيان".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. هؤلاء الفنانون في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.