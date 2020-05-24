بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. هؤلاء الفنانون في خطر

أعلنت أميرة مختار، نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجدواي، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية؛ لتقلي العلاج واتابع الإرشادات الطيبة.

وأضافت نجلة الفنانة رجاء الجداوي، خلال تصريحات صحفية، أن والدتها شعرت بارتفاع شديد في درجة الحرارة والتي

تخطت الـ 39 درجة، لتقوم بإجراء تحاليل وتكتشف إصابتها بالفيروس.

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آخر صورة لرجاء جداوي قبل إصابتها فيروس كورونا:

ونشرت الفنانة رجاء الجداوي، يوم الجمعة الماضية، صورة لها من كواليس مسلسلها " لعبة

النسيان" المعروض في موسم رمضان 2020، على حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وبمشاركة عددًا من الفنانين على رأسهم الفنان:" إنجي المقدم، وعلي قاسم، وأسماء جلال، ومحمود قابيل، وهديل حسن، ودينا الشربيني، هنا داوود، وحسن مالك".

وعلقت رجاء الجداوي، على الصورة قائلة:"مبروك لكل فريق العمل ألف حمد وشكر لله فركش لعبة النسيان".