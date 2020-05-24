إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شعرت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​، فجر اليوم الأحد، بإرتفاع في درجة حرارة جسمها، تم نقلها بسيارة إسعاف من منزلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، وأجريت لها هناك التحاليل التي أكدت نتائجها إصابة الجداوي ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد 19).

إشارة إلى أن أحدث أعمال الممثلة المصرية رجاء الجداوي هو مسلسل "لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق، ومن بطولة الممثلين المصريين دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم وأحمد صفوت.

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