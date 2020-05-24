إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

صرحت مصادر مُقربة من الفنانة الكبيرة "رجاء الجداوي" بإصابتها بفيروس كورونا، نقلها إلي مستشفي العزل في منطقة "أبو خليفة" بالإسماعيلية. و أضافت المصادر أنها فوجئت فجر أمس بإرتفاع شديد فى درجة حرارتها والتي تخطت الـ39 درجة مئوية، مما جعلها على الفور تقوم بإجراء اختبار فيروس كورونا، والذي جاءت نتيجته إيجابية. حرارتها والتي تخطت الـ39 درجة مئوية، مما جعلها على الفور تقوم بإجراء اختبار فيروس كورونا، والذي جاءت نتيجته إيجابية. Advertisements ذهبت الفنانة "رجاء الجداوي" لمستشفي العزل بالإسماعيلية لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لحالتها المرضية. ويُذكر أن الفنانة "رجاء الجداوي" شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "لعبة النسيان"، بطولة النجمة "دينا الشربيني" والنجم "أحمد داوود"، كما كانت تُقدم مؤخرًا برنامج "نحاول" الذي يُذاع على محطة راديو 9090.

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