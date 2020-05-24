حمادة هلال يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​حمادة هلال​ صورة له مع الممثلة المصرية ​منة عرفة​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف حمادة من خلال الصورة عن طرحه يوم غد الأحد اغنية جديد بمناسبة حلول ​عيد الفطر​ المبارك.

وعلّق هلال على الصورة قائلا: "‏كل عام وأنتم بخير إن شاء الله الأغنية بكرة".

الجدير ذكره ان حمادة هلال اطلق مؤخرا فيديو كليب بعنوان "أووه لا لا".

وتم تصوير الكليب على طريقة الأنيميشن، ويتحول في العمل حمادة هلال إلى شخصية كرتونية وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها حمادة بهذه الخطوة.

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