هكذا علّق عبدو شاهين على الإعتداء الذي تعرض له الصحافي بشير أبو زيد

ميرنا وليد - بيروت - تعليقاً على الإعتداء الذي تعرض له الصحافي ​بشير أبو زيد​، مساء أمس الجمعة، بعد ملاحقته من أمام منزله ومحاولة اختطافه في بلدته كفررمان، بسبب رأي نشره على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إنتقد فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كتب الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​ على صفحته :"الكلمة الحرة سلاح ضد المحتل والمستبد، المحتل يفضل مقارعة العبيد والمستبد يجعل من رعيته بقر حلوب، كلنا بشير أبو زيد، طفو قلوبهن ضو عقول الناس، الثورة مستمرة".

يذكر أن ما كتبه بشير كان :"طفّوا إدّام بيت نبيه بري وضوّوا بيوت الناس".





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