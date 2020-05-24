كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر كريم عفيفي لـ"الخليج 365 الفني": أتمنى تجسيد شخصية صلاح جاهين.. وهذا الأساس الذي أوافق عليه في أعمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان موهوب راهن على صدق موهبته وكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المميز الذي يقدمه في جميع أعماله الفنية.

وأجرى 'الخليج 365 الفني' حواراً خاصاً مع الفنان كريم عفيفي للتحدث معه عن مشاركته في "عمر ودياب"، وأعماله الجديدة، ورأيه عن نوعية البرامج التي يقدمها الفنان رامز جلال.

والى نص الحوار...

كيف كانت تجربتك في "عمر ودياب"؟

كنت ضيف شرف في عمر ودياب لكي أبارك لأصدقائي علي ربيع ومصطفى خاطر والمخرج معتز التوني على هذا العمل.

ما الدور الذي تجسده في فيلم "سيدي بشر"؟

سيدي بشر ليس لدي تفاصيل عنه بشكل كافي لأنه متوقف حاليًا.

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ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟

أن يكون الدور مؤثر في الحدث من لحم ودم، شخصية حية أستطيع رسمها وتقديم شئ هادف للمتلقي من خلالها وليس مجرد كلمات عبر الورق.

من من فنانين الزمن الجميل تتمنى تجسيد سيرتهم الذاتية في عمل فني؟

بالطبع، أتمنى تقديم سيرة ذاتية لصلاح جاهين.

ما الأعمال الدرامية التي تحرص على مشاهدتها في رمضان؟

أتابع أعمال كثيرة في هذا الموسم من رمضان وهم الاختيار، البرنس، خيانة عهد، ليالينا 80، عمر ودياب، الفتوة، النهاية، واتنين في الصندوق.

ما رأيك في برامج مقالب رامز جلال؟

أنا أحب رامز جلال جدًا، وأصبح بالنسبة لي جزء مهم في رمضان كمشاهد في منزلي ليس كفنان وممثل، دائما نقوم بتشغيل رامز وإعتدنا على وجود رامز معنا في رمضان دائمًا.

ماذا عن جديد كريم عفيفي في الفترة المقبلة؟

لم أتخذ قرارات حتى الأن بالنسبة لأعمالي الجديدة، نظراً للظروف التي يمر بها العالم بأكمله بشأن فيروس كورونا وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير وسلام ونقدم أشياء جميلة للجمهور.