نادين نجيم بالحجاب وتعايد هذا الشخص بعيد الفطر

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك خصّت النجمة نادين نجيم معايدتها هذا العام للسيد صادق الصباح، صاحب شركة صباح غروب ومنتج مسلسها الرمضاني.

نادين نشرت صورة من مسلسلها الذي كان مقررًا عرضه في رمضان هذا العام، ظهرت بها بالحجاب ومن دون مكياج.

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وأرفقت نادين الصورة بمعايدة، وخصت بها السيد صادق الصباح، صاحب شركة صباح غروب ومنتج مسلسها الرمضاني.

وجاء في تغريدة نادين التالي: كلمة حب وتقدير بنهاية الشهر الفضيل لشخص بحبه كتير وبحب هنيه على العزيمة والصبر يلي بيتمتع فيها بظل هل الظروف الصعبة بعدنا مكملين كرمال الناس يلي بيحبونا وان شاء الله السنة المقبلة بتكون أحلى.

بدوره، ردّ السيد صادق على تغريدة نادين وقال: نجمتي وابنتي بهنّي الدراما فيكي لأن مجهودك وحبك لشغلك أوصلك تكوني الرقم الأصعب. الناس أكيد اشتاقتلك هالسنة بس اللي جايي احلى... ربنا يكتبلنا دايما النجاح وينعاد على كل محبينك.