شاهد أحدث ظهور لوفاء الكيلاني برفقة ولديها

احتفلت الإعلامية وفاء الكيلاني بعيد ميلاد ابنتها "جودي، في أجواء عائلية، اقتصرت على الأسرة فقط نظراً للاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كويد 19. ونشرت وفاء عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على Instagram، صورا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها، ظهر فيها إلى جانبهما أيضا نجلها "ريان". اقرئي ايضا : شيماء سبت تهاجم رامز جلال بسبب محيي اسماعيل: «كيف هتربي أولادك يحترموك وإنت ما احترمتش الكبير؟!»

كانت وفاء الكيلاني شاركت جمهورها بجلسة تصوير ظهرت فيها مع نجليها، وذلك عام 2018. Advertisements يذكر أن وفاء الكيلاني متزوجة من النجم السوري " تيم الحسن"، إلا انهما لم ينجبا حتي الآن، وتقيم وفاء بمنزل تيم ببيروت، إلا أنها تأتي إلي القاهرة بين الحين والآخر لزيارة افراد عائلتها ووالدها ووالدتها



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