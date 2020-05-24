هل تفعلها انجلينا وتدعو براد بيت لعيد ميلاد ابنته؟.. النجم ينتظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتطلع قطاع كبير من الجمهور الى معرفة في أي ميناء سترسو سفينة العلاقات الجامدة للثنائي الأكثر شهرة؛ براد بيت وأنجلينا جولي، من خلال إقامة حفل عيد ميلاد المراهقة الصغيرة الرابع عشر، ابنة الزوجين المطلقين، يوم 27 مايو حيث تعيش “شيلوه” مع والدتها أنجلينا بعد الانفصال عن براد.

وعلى الرغم من أن شيلوه قد تلقت وعداً بأقامة حفل بضم والدتها وأشقائها الآخرين بعيداً عن براد، لكن لا يزال الوالد المكلوم يقف حائراً، بانتظار اشارة من “مسز سميث” لتقرر إمكانية انضمامه إلى حفلتها، أو على الأقل تسمح له باقامة احتفالًا كبيرًا منفصلاً في مقر إقامته مع أجدادها.

وبحسب تقارير متدوالة ، يأمل نجم هوليوود أيضًا في الوقت ذاته في علاقة عائلية قوية دافئة، مع ابنته وبرفقة أشقائها مادوكس، 18، باكس 16، زهرة، 15 والتوأم نوكس وفيفيان 11 عاماً. تحت سقف واحد في ظل المناسبة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب مصادر، وعد النجم الأمريكي المعروف والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، 56 عاماً، أن حفله سيكون عنواناً لأوقات المرح، من خلال توفير الألعاب الداخلية والخارجية، وبعض المفاجآت، ليجعل من يوم عيد ميلاد ابنته يوم لا ينسى في حياتها.

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ورغم تَحدُث تقارير عن مدى السعادة التي يشعر بها براد، عشية الاحتفال بعيد ميلاد ابنته شيلوه، أشارت أخرى إلى اعتزام زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي اقامة حفل تنافسي بمناسبة عيد ميلاد ابنتها شيلوه،

وقال مصدر لمجلة UsWeekly، متحدثاً عن شيلوه : “سيكون لها احتفال منفصل في منزل والدتها، ولكن براد سيكون سعيدا لو ضم أطفاله جميعاً في حفل”، وكان براد بيت قد حث بالفعل والديه، بيل وجين بيت، لإرسال الهدايا للحفيدة شيلوه،

ومعروف أن بيت يشارك جولي في حضانة أطفالهما ، وهذا يعني إمكانية أن يقيم كلا الوالدين حفلات منفصلة للاحتفال بشيلوه في 27 مايو.

وفي السياق، كان بين قد أعرب عن أمله بوجود شيلو وأشقائها في منزله للاحتفال والاستمتاع، لكن أنجلينا لم تستجب حتى الأن. كما ينتظر الجمهور بفارغ الصبر يوم 27 مايو ليعرفوا الوجهة التالية في علاقة براد وجولي.