شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وائل جسار يطرح «ما تغيبش ثواني».. وسيناريو الـ«فيديو كليب» قصة حقيقية والان مع التفاصيل

الأحد 24 مايو 2020 في تعاون أول يجمعهما، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب للنجم وائل جسار بعنوان ما تغيبش ثواني عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يعود وائل في الكليب برومانسيته وإحساسه تحت إدارة المخرج الفادي حداد. وتم تصوير الكليب في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا. وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، لتكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء. Advertisements «ما تغيبش ثواني» من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماسترنج محمود عزت ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

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