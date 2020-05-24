«الفارس والأميرة» يمثل مصر والسعودية في مهرجان أنسي الفرنسي لأفلام التحريك

الأحد 24 مايو 2020

اختارت إدارة مهرجان أنسي الدولي الـ60 لأفلام التحريك بفرنسا، الفيلم المصري السعودي المشترك «الفارس والأميرة»، ليكون أول مشاركة عربية في تاريخ مسابقة المهرجان الذي انطلق عام 1960.

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يتنافس على جوائز المسابقة الرسمية 20 فيلما من أنحاء العالم.

ويعتبر فيلم «الفارس والأميرة»، هو أول فيلم تحريك عربي واستغرق تنفيذه 20 عاما، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، والمخرج المشارك إبراهيم موسى، وإنتاج عباس العباس، والبطولة الصوتية لمحمد هنيدي ودنيا سمير غانم وماجد كدواني وعبلة كامل ومدحت صالح وعبدالرحمن أبوزهرة، والفنانين الراحلين أمينة رزق وسعيد صالح.

يقدم الفيلم قصة الفارس العربي محمد بن القاسم الثقفي، الذي حرر العديد من النساء واﻷطفال من أسر قراصنة المحيط الهندي، كما يدخل في حرب ضروس ضد الملك داهر الذي كان يتقاسم الغنائم مع القراصنة، وذلك بمساعدة صديقه زياد ومعلمه أبواﻷسود.