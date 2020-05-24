من ملفات المخابرات المصريه.. إعلان موعد عرض «هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول» لفتحي عبدالوهاب وأحمد عز

الأحد 24 مايو 2020

بعد خروج مسلسل هجمة مرتدة والقاهرة كابول من العرض في الموسم الرمضاني الحالي، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض المسلسلين في الموسم الرمضاني القادم.



وتأجل عرض العملين خلال الموسم الرمضاني الحالي بسبب أزمة كورونا.

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مسلسل القاهرة كابول تم تأجيله بسبب أزمة كورونا حيث أن دور الفنان فتحي عبدالوهاب يتطلب السفر إلى خارج مصر بالتحديد في إيطاليا، ويشارك في بطولة القاهرة كابول العديد من النجوم منهم فتحى عبدالوهاب، طارق لطفى، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على.

وكذلك دور أحمد عز الذي يؤديه في مسلسل هجمة مرتدة، يتطلب السفر إلى بعض الدول الأوروبية.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعةومايان السيد وخالد أنور .

مسلسلا القاهرة كابول وهجمة مرتدة من ملفات المخابرات المصرية .