شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تطلق أحدث كليباتها بعنوان Rain On Me مع إريانا جراند والان مع التفاصيل

الأحد 24 مايو 2020 أطلقت النجمة العالمية ليدى جاجا كليبها الجديد الذى يحمل اسم "Rain On Me" مع النجمة العالمية إريانا جراند، وذلك على قناة جاجا البالغة من العمر 33 عاما الخاصة على يوتيوب، والكليب من إخراج روبيرت رودريجيز.

Advertisements وأغنية "Rain On Me" واحدة من أغنيات البوم ليدى جاجا الجديد "Chromatica" والمقرر إطلاقه فى 29 مايو الجارى وسط توقع الكثير من محبى وعشاقى ليدى جاجا من المعنيين بالموسيقى والغناء.

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