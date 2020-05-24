وليد سعد يبدع في أحدث أغانيه «ما تغيبش ثواني» لـ«وائل جسار»

الأحد 24 مايو 2020

طرحت منذ قليل لايف ستايلز ستوديوز لصاحبها السيد فهد الزاهد أغنية "ماتغيبش ثوانى" للفنان وائل جسار، كلمات خالد تاج الدين و ألحان الملحن الكبير وليد سعد و إخراج فادى حداد.



ومنذ الدقائق الأولى من نزول الأغنية أشاد الجمهور بهذا الدويتو الناجح دائما وليد سعد و وائل جسار فى أول تعاون لهما مع لايف ستايلز ستوديوز.

‏وكان الملحن وليد سعد قد اعرب عن سعادته بالتعاون مرة ثانية مع المطرب وائل جسار ، مؤكدا علي ان اغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى " تقدم شكل جديد ومختلف من حيث اللحن والكلمات.

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ويذكر ان الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الالحان الناجحة التى ارتبطت باسم الفنان وائل جسار وجميعها اصبحت علامات فى مشوار وائل جسار الفنى ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش"

ولم يتوقف وليد سعد عن هذا الحد بل قدم العديد من الالحان الناجحة التى تنوعت بين الالحان الوطنية و الاجتماعية و العاطفية والانسانية ومن اشهر هذه الالحان الاعمال التى ابدعها وليد سعد "الليلة المحمدية" و"عمرى و ذكرياته" وقلبك حنين يا نبى" و"بحبك يا مصر".

كما تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة ومنهم وردة وعمرو دياب ومحمد منير وتامر حسني.