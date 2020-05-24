شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يهنئ جمهوره العربي بعيد الفطر.. ويستعد لطرح ٦ اغاني جديدة والان مع التفاصيل

الأحد 24 مايو 2020 وجه الفنان فضل شاكر بطاقة معايدة لجمهوره العربي بمناسبة عيد الفطر وجاء في الرسالة " الله يتقبل منكم يا رب وعيدكم مبارك وينعاد عليكم بالخير وبالصحة والبركة وإن شاء الله الأيام الجايه بتكون أحلى من الأيام إلي مرت اشتقتلكم كثير مع تحياتي فضل شاكر.

من جهة أخرى، يعمل الفريق الفني للفنان فضل شاكر على انجاز 6 أعمال غنائية سينجل والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2020.

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