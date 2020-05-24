أحمد السقا: هشام عشماوي في الحقيقة كان «فرخة»

الأحد 24 مايو 2020

قال الفنان أحمد السقا، إن كافة الدلائل تؤكد أن الإرهابى هشام عشماوي، كان "فرخة"،ومشهدى بمسلسل الاختيار لـ"التاريخ"، وخالص لله سبحانه وتعالى، من أجل الحفاظ على النشء من الأفكار التكفيرية، والظلامية التى تستخدم الدين للتجارة وتسخيراً لأغراضهم الدنيوية.



وأضاف "السقا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الظلامية تستخدم الدين للوصول إلى قلوب العوام قبل عقولهم، من أجل التخريب والإرهاب، وتابع:" القضية كانت تشغلنى بشدة ..ومسلسل الاختيار له صناع ملكى وميرى".

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ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.

«الاختيار»، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.