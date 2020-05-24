أول تعليق من أحمد السقا بعد ظهوره في «الاختيار»

الأحد 24 مايو 2020

قال الفنان أحمد السقا، إن مشهده فى مسلسل «الاختيار» له معزة خاصة جداً لديه، كونه يعكس القضية التى يتمسك بها فى مواجهة الأفكار الظلامية وتوضيح صحيح الدين، مشيراً إلى أنه خصص قناة على اليوتيوب من أجل توعية الأطفال من خطورة الأفكار التكفيرية، ..ستظل مصر يحفظها الله خير الحافظين.

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وأضاف "السقا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بتمثيل المشهد الذى يتضمن حوار بينه وبين الإرهابى هشام عشماوى، بمسلسل الاختيار، بعد 48 ساعة من إجراء عملية جراحية، موضحاً أنه مهموم بالأعمال الوطنية منذ صغره، وتابع، أنا من الجيل اللى تأثر بفيلم رصاصة لا تزال فى جيبى.. أقسم بالله نيتى كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وأنا بعمل المشهد.

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.

«الاختيار»، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.