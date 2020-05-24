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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يهنيء المصريين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل
الأحد 24 مايو 2020
حرص الهضبة عمرو دياب على تهنئة الشعب المصري بعيد الفطر المبارك. وكتب عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل عام وانتم بخير، عيد سعيد علينا جميعاً».
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