شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين عن مشاركتها فى فلانتينو : العمل مع الزعيم عادل إمام متعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها سعيدة للغاية لمشاركتها فى مسلسل "فلانتينو"، مع النجم الكبير عادل إمام، وإنها مستمتعة بالتجربة والنجاح الذى حققته شخصية "صافى"، التى قدمتها ضمن أحداث المسلسل.

وأضافت رانيا فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن سعادتها جاءت من دور "صافى"، والمشاركة مع أهم نجم فى العالم العربى وهو الأستاذ عادل إمام، حيث دائما ماتحمل أعماله بريق خاص، وينتظرها الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربى.

وأكدت رانيا أن شخصية "المُدرسة، التى قدمتها ضمن أحداث المسلسل شخصيتها في المسلسل لم تكن صعبة في المواصفات الشخصية الخارجية، و لكن كان أهم شئ هو توحيد الشخصية من الداخل وطبيعيتها داخليا.

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وأشارت رانيا إلى أن كواليس العمل مع رامى إمام كانت رائعة وفى منتهى الجمال، وخفيفة الظل وأن المخرج كان متمكن ويعمل في هدوء و تركيز ومواعيده منضبطة.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.