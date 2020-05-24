شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رجاء الجداوى بكورونا.. وابنتها باكية: "أرجوكم أدعولها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها منذ قليل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى لـ"الخليج 365"، إنها فوجئت فجر أمس بإرتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

وأضافت أميرة باكية: "أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها"، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى متماسكة ولديها ثقة كبيرة فى الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

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ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الإهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: "وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى.