شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إعدام ريهام حجاج فى "لما كنا صغيرين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بمشهد إعدام "دنيا" ريهام حجاج بعد اعترافها بكل الجرائم التى ارتكبتها بدءا من قتل أبيها، مرورا بقتل "نهى" نسرين أمين، و"وائل" كريم قاسم، و"سليم" محمود حميدة.

بدأت أحداث الحلقة رقم 30 والأخيرة من مسلسل "لما كنا صغيرين" باستمرار "دنيا" فى تقديم اعترافاتها حول جرائمها، وتحكى قصة تخلصها من "وائل" كريم قاسم، فتذهب لشقته وتشرح له مبررها للتخلص من "نهى" نسرين أمين بعد هددتها بكشف جريمة قتلها لأبيها، وتضع له السم فى القهوة، وخلال مراقبة "سليم" محمود حميدة لـ"وائل" يكتشف سليم جريمتها ويهددها بفيديو قتل وائل.

وبعد أن اكتشف "سليم" محمود حميدة جريمتها، كشفت له لعبة "رانيا" التى خطط لها "ياسين" خالد النبوى، للإيقاع به، ويقتنع بولائها له.

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بعدها خططت "دنيا" ريهام حجاج لقتل "سليم" محمود حميدة بعد أن اكتشف جريمتها مع "وائل" فدعته إلى فيلتها لتقتله، واتصلت بـ"ياسين" تستنجد به لتوهمه أن "سليم" يريد التخلص منها وذلك قبل أن تعتدى عليه بالفازة ويسقط قتيلا.

وخلال التحقيقات تقول "دنيا" ريهام حجاج: "أخدت حقى بإيدى ونسيت إن فيه ربنا هو اللى بياخد حقوق البنى آدمين، ويحكم بالإعدام على "دنيا" وتجسد ريهام حجاج مشهد الإعدام بالبدلة الحمراء لتنتهى حلقات المسلسل بمشهد الإعدام.