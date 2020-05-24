شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من "ونحب تانى ليه".. ياسمين عبد العزيز تتزوج كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وخطط مراد للإيقاع بابن عمه إيهاب السويفي " إيهاب فهمي " حيث طلب منه المجيء لمنزله وكان قد حضر أيضا صديقه عمر "إسلام جمال " ووالده جهاد السويفي " محسن صبري " وزوجته الثانية ، وكذلك داليدا " صبا الرفاعي " وزوجة عمر "آية سامي" وقد كشف أمامهم كل شيء من خلال فيديوهات تفضحهم وحاول إيهاب إنكار كل ذلك ولكن بلا فائدة فقد قرر جهاد السويفي أن يبلغ عنه البوليس واحتجزه هو وزوجته الثانية في المكتب.
ومن جانب آخر أخذ عمر" اسلام جمال " زوجته للمنزل وأنهال عليها بالضرب وقام بطردها خارج المنزل ، كما عرف إياد شريك داليدا بمؤامرتها ضده وقرر قتلها ولكنها اتصلت بمراد الذي أتي على الفور وخلصها منه وقام بالإبلاغ عنه .
شعر جهاد السويفي بخطئه اتجاه ابنه وطلب منه أن يذهب ليتقدم لغالية ولكنه علم بأنها قد تزوجت ، ولكن صديقة غالية " علا رشدي " تدبر مقابلة بين غالية ومراد حتى يعرف مراد الحقيقة وبالفعل عرف مراد أن غالية لم تتزوج عبد الله وذهب مع والده ووالدته ليطلب يديها، وقام والده جهاد السويفي بالاعتذار عما بدر منه وطلب منها أن تسامحه .
ومن هنا بدأت الأفراح تنهال في بيت غالية حيث تزوجت روعة " ايمان السيد " من هيثم " سليمان عيد " ، وفي حفل كبير عقد قران غالية لمراد وقد حضر الحفل يسرا " تارا عماد " التي قد تمت خطبتها ، وكذلك عبد الله "شريف منير" والذي خطب أيضا .
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