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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يهنئ متابعيه بحلول عيد الفطر من سيارة "أنور وان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد أنور علي تهنئة متابعيه بمناسبة عيد الفطر علي طريقته الخاصة حيث فاجأ الجميع من خلال نشر صورة له وهو راكب سيارة مكتوب عليها : "أنور وان"، ثم علق عليها بكتابة : "كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يارب"، وفور نشر الصورة تفاعل معه متابعيوه ممن بادلوه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
انور وان
مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة، حيث يعرض على شاشة الأولى فى تمام الساعة الـ6.30 مساء، بينما يذاع على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ9 مساء، بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.
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