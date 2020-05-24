محمد أنور يهنئ متابعيه بحلول عيد الفطر من سيارة "أنور وان"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد أنور علي تهنئة متابعيه بمناسبة عيد الفطر علي طريقته الخاصة حيث فاجأ الجميع من خلال نشر صورة له وهو راكب سيارة مكتوب عليها : "أنور وان"، ثم علق عليها بكتابة : "كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يارب"، وفور نشر الصورة تفاعل معه متابعيوه ممن بادلوه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



انور وان

وكان الفنان محمد أنور شارك خلال مارثون دراما رمضان من خلال الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "عمر ودياب" كضيف شرف وهو مسلسل من بطولة الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع حيث قابل الأخير محمد أنور الذى يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة بدور ممثل حيث يطلب منه ربيع العمل معه ولكن الأخير رفض وأخبره أنه من الممكن أن يعمل معه "لبيس"، وقام على ربيع بتلبيس محمد أنور قرصانا لتنفيذ أحد المشاهد عند مقابلة خطيبته قائلا له نصا: "عشان تغرق في حبك" .

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مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة، حيث يعرض على شاشة الأولى فى تمام الساعة الـ6.30 مساء، بينما يذاع على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ9 مساء، بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.